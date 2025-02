La Gazzetta dello Sport giudica con un 6,5 la prova dei nerazzurri, che non vanno oltre il pari per sfortuna. Voto 6,5 anche per Simone Inzaghi, presenta un'Inter molle ma la ricarica con i cambi. Il migliore è Thuram, voto 7, una furia inarrestabile nella profondità, mentre il peggiore è Calhanoglu, 5,5: paga la convalescenza, perde la palla che porta al gol del Milan.

In difesa 6 a Sommer, 6 anche a Pavard e Bastoni, 7 a De Vrij che piazza la zampata del gol del pareggio. Voto 6,5, invece, a Dumfries, che ci prova sempre. Bene anche Barella che quando l'Inter si accende è sempre nel vivo del gioco. Non bene, invece, né Mkhitaryan né Dimarco, entrambi fermi al 5,5. Sufficiente Lautaro che sbaglia due gol ma è sempre nel vivo del gioco. Voto 6 anche a Zielinski, subentrato in regia. Meglio, dalla panchina, fanno Bisseck che merita 7 ("il suo ingresso è una scossa elettica") e Zalewski, autore di un debutto coi fiocchi.

Nel Milan 6,5 a Conceicao, il migliore è Reijnders con un 7 in pagella, il peggiore Chukwueze con 5,5.