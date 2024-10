Thuram migliore in campo, poi Bastoni e Pavard sul podio. Sotto la sufficienza solo Bisseck e Taremi. Ecco le pagelle del Corriere dello Sport dopo Inter-Torino 3-2.

S. Inzaghi (all.) 6,5 La sua Inter parte piano, poi lo aiuta la superiorità numerica: tre vittorie su tre post derby. I difetti, però ci sono e la sofferenza finale lo ha dimostrato.

Sommer 6 Respinge bene su Ricci, non può opporsi su Zapata e Vlasic.

Bisseck 5 La partita era già chiusa prima del suo errore: uscita sbagliata, rimpallo sfortunato e autostrada per Zapata. Ammonito, esce all’intervallo.

Pavard (1’ st) 7 Entra ad inizio ripresa per l’ammonito Bisseck. La chiusura nel finale su Linetty vale tre punti.

Acerbi 6,5 Si traveste da Dimarco pennellando l’assist di mancino sulla testa di Thuram. Poteva essere un po’ più deciso nel coprire il buco lasciato da Bisseck sul gol di Zapata.

De Vrij (39’ st) sv

Bastoni 7,5 Sul cross-assist per Thuram c’è il suo marchio doc. Poco dopo fa un cambio di gioco da leccarsi i baffi. Poi, con un tocco leggero, libera Acerbi per l’assist a Thuram. Ah, di mestiere fa il difensore centrale.

Darmian 6 Spinge più del solito, ma con qualche imprecisione di troppo nell’ultimo passaggio.

Dumfries (23’ st) 6 Entra senza strafare.

Frattesi 6 Si vede poco, ma dà sostanza.

Calhanoglu 6,5 Gara praticamente perfetta fino al fallo da rigore. A parte quello, è sempre dove serve.

Mkhitaryan 6,5 Senza Barella e con Frattesi, deve badare più all’equilibrio che agli inserimenti. Lo fa con la solita precisione.

Zielinski (32’ st) sv

Dimarco 6,5 Tanti cross tagliati dei suoi su cui i compagni non arrivano per un soffio. Lui e Bastoni fanno ciò che vogliono a sinistra.

Lautaro Martinez 6 Non è il Lautaro di Udine, soprattutto perché impreciso in un paio di occasioni sotto porta. Però: ci ha pensato Thuram.

M. Thuram 8,5 Prima causa il rosso a Maripan, poco dopo svetta su tutti di testa segnando l’1-0, ripetendosi poco dopo per il 2-0: è lo spacca-partita. E la chiude pure con la prima tripletta in nerazzurro. Straripante.

Taremi (23’ st) 5,5 Si vede negare due volte il gol da Milinkovic-Savic: poteva fare meglio per evitare la sofferenza finale.