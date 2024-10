Anche il Corriere dello Sport nelle pagelle premia i subentrati (Zielinski a parte) e boccia Arnautovic. In generale, voti comunque positivi per un'Inter capace di portare a casa tre punti allo scadere sul campo dello Young Boys.

S. Inzaghi (all.) 7 Contro i giovani ragazzi dello Young Boys schiera la squadra più anziana della Champions: ne perde in energia. La raddrizza con i cambi dei big.

Sommer 6 Sempre attento: bravo su Lakomy, c’era su Virginius, non poteva far nulla sul palo di Monteiro.

Pavard 6,5 Difende (anche) per Dumfries sulle incursioni di Hadjam. Monteiro è un brutto cliente e, spesso, non viene aiutato. Salva sul colpo di testa di Virginius.

Bastoni (32’ st) sv

De Vrij 6 Tanti duelli con Ganvoula. Non demerita.

Bisseck 6 Nel primo tempo ha un’occasione colossale ben costruita con una combinazione con Carlos e Taremi, ma si fa ipnotizzare dal portiere svizzero. Dietro non è sempre attento.

Dumfries 6 Attacca molto e si guadagna il rigore poi fallito da Arnautovic, ma fatica in fase difensiva.

Frattesi 6 Il suo pane sono gli inserimenti senza palla, ma non se ne vedono mai. Soffre l’esuberanza degli svizzeri.

Barella 6 Adattato nel ruolo di Calhanoglu, non ha gli stessi tempi del turco nel gestire i ritmi dei suoi. Ma l’impegno non manca mai.

Mkhitaryan 6 Molto intelligente nel coprire gli spazi, limitando l’energia degli avversari. Inzaghi lo toglie all’ora di gioco per gestione delle forze.

Zielinski (16’ st) 5 Ha sul piede il pallone della vittoria al 90’, ma calcia malissimo: errore grave.

Carlos Augusto 5,5 Non spinge come Dimarco, anche se l’occasione migliore per l’Inter nel primo tempo nasce da una combinazione tra lui e Bisseck. Esce per un problema muscolare ad inizio ripresa.

Dimarco (9’ st) 6,5 Entra e si rende subito pericoloso con un tiro e una bella palla per Zielinski. Poi l’assist decisivo per Thuram.

Taremi 5,5 Si muove molto, corre tanto. E forse per questo pecca di lucidità nei passaggi decisivi e in un paio di occasioni al tiro.

M. Thuram (32’ st) 7 Gol da punta vera, da tre punti. Cosa dire di più per un attaccante?

Arnautovic 4,5 Pesa l’errore dal dischetto ad inizio ripresa: esce sconsolato. Era una grossa occasione per riacquisire entusiasmo e punti nelle gerarchie di Inzaghi: sprecata.

Lautaro Martinez (16’ st) 6,5 Due tocchi, tra cui uno di tacco per Dimarco, per incidere il match col suo nome.