Voti non elevatissimi ma comunque alti quelli del Corsport per l'Inter dopo il successo in Coppa Italia. Nessun bocciato sul quotidiano romano.

S. Inzaghi (all.) 7 Le priorità della stagione sono Serie A e Champions e allora in Coppa Italia si fa turnover completo. La squadra risponde benissimo: vittoria e energie risparmiate per i prossimi impegni.

J. Martinez 6,5 Spaventato dal tiro a freddo di Ekkelenkamp fuori di poco e da quello nel finale di Touré, su cui interviene bene.

Darmian 6,5 Da esterno o da braccetto fa sempre il suo lavoro e la sua onestissima partita. Non soffre mai.

Aidoo (43’ st) sv

Bisseck 6,5 Fino a ieri, aveva giocato solo qualche spezzone di gara da centrale. Bene nei duelli con Lucca, controlla senza problemi.

Bastoni 6,5 Pronti via e Modesto gli scappa. È l’unica pecca di un’ora giocata in cui non fa praticamente mai fatica.

Dumfries (18’ st) 6 Entra a gara finita. Si fa vedere con un paio di sgroppate interessanti.

Buchanan 6 Si vede che è un po’ arrugginito nei movimenti: Darmian glieli consiglia spesso, lo richiama con forza. Deve crescere nell’intesa.

Palacios (29’ st) 6 Un buon inserimento in avanti per prendere le misure con San Siro.

Frattesi 6 Tanta corsa come sempre. Prova una sola volta senza fortuna un inserimento dei suoi.

Asllani 6,5 Inizia la sua gara con un lancio tagliato mancino che pesca Arnautovic. Trova il gol olimpico da corner. Finalmente una gara di personalità tecnica.

Calhanoglu (18’ st) 6 Entra per gestire. Lo fa senza strafare.

Zielinski 6,5 Gestisce il pallone con con grande serenità: tecnicamente è una spanna sopra tutti gli altri.

Carlos Augusto 6,5 Si fa sorprendere due volte alle spalle da Modesto; poi, così come Bastoni, gli prende le misure e lo tiene più a bada. Va vicino al gol con un bel sinistro volante.

Taremi 6,5 Ha il merito di trovarsi al posto giusto sul passaggio sbagliato di Ekkelenkamp: conduzione e assist coi tempi perfetti per Arnautovic. Sbaglia un gol già fatto a tu per tu con Piana.

Arnautovic 7 Si vede subito che ha voglia e che vuole imporsi. Cuce il gioco, lotta, segna con un bel movimento e un preciso sinistro incrociato.

Lautaro Martinez (18’ st) 6,5 Serve un pallone perfetto per Taremi che l’iraniano non sfrutta. Arriverà il momento dei gol.