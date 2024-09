Voti bassi per gli interisti anche nelle pagelle del Corriere dello Sport. Il quotidiano romano ne promuove pochi e ne boccia diversi, soprattutto Mkhitaryan.

F. Inzaghi (all.) 5,5 L’Inter riesce a raddrizzare la gara nel primo tempo. Ma nella ripresa ci voleva più equilibrio. E i cambi non incidono.

Sommer 7 Salva più volte l’Inter nella ripresa, poi non può nulla sull’incornata di Gabbia.

Pavard 5 La posizione di Morata gli toglie qualche riferimento. Valuta male la percussione di Pulisic, restandogli troppo distante. Non dà sicurezza.

Acerbi 6 Quando scappa Pulisic, nemmeno lui fa in tempo a intervenire. Ripresa in affanno, senza più protezione.

Bastoni 6,5 Suona la carica quando esce dalla linea: anticipi e sostegno al centrocampo. Le energie calano.

Carlos Augusto (37’ st) sv

Dumfries 6 Obbligato a occuparsi di Leao, soffre il giusto, riuscendo pure ad allargare il fronte offensivo. Forse non doveva uscire.

Darmian (18’ st) 5,5 Subito in sofferenza perché l’Inter si sbilancia troppo.

Barella 5 Si danna l’anima per dare equilibrio. Avvia l’azione del pareggio, in mezzo al campo però comanda il Milan.

Zielinski (29’ st) 5,5 Non trova la posizione.

Calhanoglu 5 Morata gli dà fastidio sul prima pressing. E lo spagnolo lo costringe pure all’ammonizione. Non accende mai la luce.

Asllani (18’ st) 5 Si perde dentro le maglie rossonere.

Mkhitaryan 4,5 Il più in difficoltà lì in mezzo, con Pulisic che continua a svariare e ad accentrarsi. Proprio a lui l’americano soffia il pallone per il vantaggio rossonero.

Frattesi (18’ st) 5 Gabbia gli sbuca alle spalle e mette la firma sul derby.

Dimarco 6,5 Il suo mancino non sempre è calibrato, ma infilza Maignan in diagonale. Secondo centro nel derby. Ci prova fino alla fine.

Thuram 5,5 Dopo le due reti nei suoi primi derby, stavolta va a sbattere su Maignan. È l’unico vero lampo della sua gara.

L. Martinez 6 Lavora di spalle. Mette davanti alla porta Dimarco, che non sbaglia. Il suo score stagionale resta ancora immacolato.