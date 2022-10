S. Inzaghi (all.) 7,5 Altro che difendersi, l’Inter ribatte colpo su colpo. Rimonta dopo lo svantaggio e trova ancora la forza per tornare in vantaggio. Non vince, ma il pari vale come una vittoria.

Onana 7 Il voto vale soprattutto per il rilancio su Lautaro che innesca la terza rete. Non ha colpa sui gol.

Skriniar 6,5 Resta piantato sul cross di Sergi Roberto e Dembelà gli prende il tempo per il vantaggio bluagrana. Nella ripresa alza il muro.

De Vrij 6,5 Impeccabile nel primo tempo, al netto della ciccata ad due passi da Tre Steven. Nella ripresa concede qualcosa a Lewa.

A. Bastoni 7,5 Diagonali chirurgiche là dietro, il lancio per il gol di Barella: una prestazione totale, non inficiata dalla sfortunata deviazione sul tiro di Lewandowski.

Acerbi (40’ st) sv Dentro per alzare la muraglia.

Dumfries 7 Guastatore designato, trova spazi invitanti, ma non sempre i compagni lo servono con i tempi e la misura giusta.

Barella 7,5 Stranamente, il clima elettrico del Nou Camp lo trova spento. Inzaghi prova ad accenderlo, ma ci riesce solo all’intervallo. Basta, però, perché il centrocampista si inventi un clamoroso inserimento in area, con girata implacabile.

Asllani (40’ st) 5,5 L’errore davanti a Ter Steven è grave.

Calhanoglu 7,5 Costretto a stare basso davanti alla difesa, cerca di opporsi alle linee di passaggio degli avversari. Cresce nella ripresa.

Gosens (31’ st) 7 Un gol alla Gosens: chissà che non sia un segnale.

Mkhitaryan 5,5 Respinge sulla linea il colpo di testa di Lewandowski, ma si fa sorprendere alle spalle da Sergi Roberto, che poi offre l’assist a Dembelè.

Dimarco 6,5 Con Sergi Roberto che appoggia costantemente Raphinha, deve limitare al minimo le scorribande. Protagonista nella risalita.

Darmian (22’ st) 6,5 Forze fresche sulla fascia sinistra.

Dzeko 7 Prestazione di assoluta intelligenza calcistica. Fa salire la squadra, dà una mano dietro. Non si risparmia.

Bellanova (31’ st) 6,5 Qualche sgroppata preziosa.

L. Martinez 8 Primo tempo in ombra, ripresa da dominatore. Ritrova il gol dopo 43 giorni e 7 gare a secco. Serve l’assist a Gosens e mette Asllani davanti alla porta. Il Nou Camp gli porta bene.