Voti alti per gli interisti dopo il 2-2 con il Bayern anche sul Corriere dello Sport. Lautaro migliore in campo, giustamente nessuno dietro la lavagna.

S.Inzaghi (all.) 8 Si porta a casa la semifinale scrivendo un’altra grande pagina interista. Dalla panchina gestisce al meglio le energie di una squadra che non vuole mollare su nessun fronte.

Sommer 7 A parte il brivido nel finale è in piena sincronia con l’intero reparto difensivo.

Pavard 7,5 Ritrova i suoi ex compagni e li punisce con l’incornata dell’ex. Tra l’altro si tratta del primo gol in assoluto in maglia nerazzurra da quando è a Milano.

Acerbi 7,5 Come all’andata deve badare a Kane. Stavolta l’inglese va a segno nell’azione in cui non c’è lui a sorvegliarlo.

A. Bastoni 7,5 Inizia salvando su Olise e in generale non molla di un centimetro su nessun pallone.

Bisseck (43’ st) sv

Darmian 7,5 Partita ordinata e soprattutto fatta di sostanza. Va anche vicino al raddoppio con un tiro di destro a colpo sicuro.

Barella 7 Una di quelle notti in cui si esalta nel fare al meglio le due fasi di gioco, con il risultato di essere praticamente ovunque sul rettangolo di gioco.

Frattesi (43’ st) sv

Calhanoglu 7,5 Sesta partita consecutiva da titolare, dal suo calcio d’angolo nasce la seconda rete. Si conferma l’ingranaggio fondamentale della macchina nerazzurra.

Mkhitaryan 7 Deve gestirsi di fronte al passare dei minuti che erode le energie disponibili nel serbatoio.

Dimarco 6,5 Non accorcia e viene freddato da Kane quando il match si sblocca. Deve dare manforte per contenere Olise, ma quando va al tiro è sempre pericoloso.

Carlos Augusto (27’ st) 7 Si presenta con il salvataggio su Olise e si immola per il bene di tutti in un finale complicato.

M. Thuram 7 Non crea tanti pericoli, ma dà continuamente fastidio alla difesa ospite su tutto il fronte d’attacco. Fa ammonire Kim e mette in difficoltà anche Dier quando accelera.

L. Martinez 8,5 Risponde a Kane con l’ottava gemma in Champions di questa stagione quando brucia Kimmich e spedisce in porta con un mix di rapidità e cattiveria. Esce stremato dopo aver dato proprio tutto.

Taremi (36’ st) sv