Grandissima prova della Thu-Co, il tandem Thuram-Correa, che si era visto solo in estate e che ieri ha devastato il Verona. Ma i voti del Corriere dello Sport sono alti un po' per tutti, non solo per gli attaccanti di Inzaghi.

S. Inzaghi (all.) 8 Scelte indovinate (Correa è la più felice), gioco entusiasmante, gol a raffica, tutto in 40 minuti. Poi l’idea, l’esperimento, di provare, dopo tanto tempo, la difesa a quattro nell’ultima mezz’ora. Cosa chiedere di più?

Sommer 6 Un’incertezza a inizio partita, per il resto mai un problema.

Bisseck 7 Un gol segnato da terra ha riportato indietro nel tempo proprio Inzaghi, che una rete così la subì da Dybala in un Lazio-Juventus 0-1 del marzo 2018. Dybala era schiacciato a terra da Parolo, che ieri stava commentando la partita del Bentegodi, ma ha evitato di ricordare...

Acerbi sv Contrattura muscolare, deve arrendersi subito.

De Vrij (15’ pt) 7,5 Perfetto nelle poche chiusure difensive, dà il via all’azione dell’1-0 con un attacco centrale e poi si mette in proprio segnando il 4-0 con una bella girata al volo.

Bastoni 7 Lancio-assist al bacio per il 3-0 dell’Inter firmato da Thuram. Dietro pensa solo a controllare, non ci sono altre necessità.

Frattesi (17’ st) 6 Quando entra la partita è finita da tempo. Può occuparsi dell’ordinaria amministrazione.

Darmian 6,5 Prima esterno destro del centrocampo a cinque, poi terzino sinistro della difesa a quattro. Affidabile come sempre.

Barella 6,5 È ovunque, come sempre. Anche per questo Inzaghi gli risparmia la ripresa.

Zielinski (1’ st) 6,5 Ancora una dose di tecnica nella manovra interista. Va a un passo dal 6-0.

Asllani 7 Assist (per De Vrij) e regìa attenta, precisa, oculata. È in crescita, ora gioca con fiducia.

Mkhitaryan 6,5 Non eccede perché non ce n’è bisogno, ma quando entra nel gioco mostra tutto il suo spessore tecnico.

Carlos Augusto 6 Si spinge poco in avanti considerata la facilità con cui l’Inter dilaga. Dietro non ha problemi.

Buchanan (29’ st) 6 Debutto stagionale con spunti interessanti. Una risorsa in più per Inzaghi.

Thuram 8,5 Doppietta di gol e assist. Nasce spontanea l’intesa con Correa, lui ci mette la potenza, l’argentino la grazia. I due gol che segna sono quasi identici, si concludono col dribbling su Montipò.

Arnautovic (17’ st) 6 Mezz’ora di allenamento.

Correa 8,5 Doppietta di assist, doppietta di traverse e gol, il primo della lunga serie nerazzurra. E’ una rete molto bella, col suo velo per Thuram prima e con lo scavetto davanti a Montipò dopo. Dello stesso livello sono gli assist (uno di tacco/polpaccio). Gli serviva una partita così, la prima da titolare in questo campionato.