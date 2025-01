Buoni voti per l'Inter da parte del Corriere dello Sport, anche se la media non rispecchia il dominio visto a Lecce.

S. Inzaghi (all.) 7 Centra la 200 vittoria in Serie A. L’Inter mostra automatismi collaudati e, in alcuni momenti, sembra impossibile da fermare. Gestisce al meglio le energie dei suoi.

Sommer 6 Pochi interventi ma giusti, garantisce sicurezza.

Darmian 6 Puntuale, abile a leggere le situazioni e ad alzarsi in marcatura su Helgason o su Tete Morente a seconda delle situazioni.

De Vrij 6 Tiene a bada Krstovic tranne quando il montenegrino lo sorprende e lo costringe al fallo (e al giallo).

Bisseck (1’ st) 6,5 Rientra dall’infortunio con personalità, guidando egregiamente la difesa nel secondo tempo.

A. Bastoni 6,5 Sostanza in fase difensiva e sostegno di qualità quando l’Inter ha la palla. Non è una novità.

Dumfries 7 Il Lecce non sfonda dalla sua parte e nella ripresa trova il colpo del 3-0 con un sinistro notevole. Si conferma su grandi livelli e segna il suo 5° gol nelle ultime sette gare giocate.

Buchanan (17’ st) 6 Mette altri minuti nelle gambe.

Frattesi 7,5 Inserimenti, fraseggio, prontezza sulle seconde palle. Imprendibile per il centrocampo leccese, si fa trovare pronto sul suggerimento di Thuram. Un gol annullato e si procura anche un rigore.

Asllani (30’ st) sv

Zielinski 6 Si perde Helgason su una pressione alta nel primo tempo e rimedia con il fallo. Nella ripresa cresce e gioca una gara ordinata.

Mkhitaryan 6 Meno scintillante di altre volte ma prezioso con i suoi movimenti e le sue letture.

Barella (13’ st) 6 Entra e aiuta nell’amministrazione del risultato. Prende una botta al ginocchio nel contrasto con Dorgu e per un po’ lascia Inzaghi con il fiato sospeso.

Carlos Augusto 6 Si dà molto da fare e si muove bene. Trova anche il gol ma è in fuorigioco. Non sempre la gamba lo supporta quando cerca l’uno contro uno sulla corsa.

L. Martinez 7,5 Un gol bellissimo, un assist pregevole e un lavoro di raccordo preziosissimo. È in stato di grazia e sembra tornato ai suoi standard: 6 centri nelle ultime 8.

Taremi (13’ st) 6,5 Freddo dal dischetto. Può festeggiare il suo primo gol in campionato.

M. Thuram 7 Ispiratissimo, imprendibile. Assist per Frattesi e invito all’ex Sassuolo che poi si guadagna il rigore.