Voti bassi del Corriere dello Sport per gli azzurri, fermati sull'1-1 dalla Macedonia del Nord. Sorpende l'insufficienza per Dimarco, in realtà tra i meno negativi della truppa di Spalletti.

Bastoni 6 - Ops: minuto 20’, nel dominio, avverte il primo brivido di paura, proprio lui così grande e grosso, perché ha consapevolezza che Miovski può cominciare a rovinare la serata sua e quella della Nazionale. Ma gli dei esistono e il tonfo del pallone sui cartelloni pubblicitari è ossigeno. Però c’è quando la Macedonia riparte e serve fronteggiare. E solo Elmas, in versione slalomista, gli crea un pizzico di imbarazzo nel finale avvelenato

Dimarco 5,5 - Affonda con naturalezza e, manco il tempo di cominciarla, fa male alla Macedonia, a Muslu, sovrastandolo. Sbaglia le scelte, mai i tempi di inserimento, fino a quando non finisce le scorte e va in affanno.



Barella 6 - Va come sa, stavolta come un trattore, e qualcosa a quelli come lui le buche tolgono, mai la vivacità, che però è sufficiente per rompere gli argini della banalità, per ispirare la «catena» di destra e fare in modo che con la sua traversa si vada fuori dall’incubo. Ma è soltanto una gioia passeggera, perché la partita esplode e non c’è neanche la possibilità di godersela come meriterebbe la fatica di andare su e giù.