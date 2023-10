Tutti gli interisti impiegati ieri da Spalletti vengono promossi col 6,5 dal Corriere dello Sport, a parte Barella che si ferma al 6. Ovviamente risalta Frattesi per il gol del definitivo 4-0.

Darmian 6,5 Diligente che magari non ruba l’occhio, ma il lavoro che fa è prezioso e solido. Non sale troppo e non spinge come di Dimarco, ma va bene così, vale l’impegno e l’applicazione intelligente al tema.

A.Bastoni 6,5 Lavoro diligente e pulito, è quello che serve: dei tre è l’Aramis della difesa, il moschettiere più elegante. Prende due colpi, uno dietro l’altro, che non lo abbattono.

Dimarco 6,5 Funziona meglio quella corsia, a sinistra insistiamo e lui non si risparmia, solito motorino perpetuo come il parigino Pendolo di Foucault. Quando inventa lui, qualcosa arriva sempre in cassa.

Barella 6 Ordine a centrocampo, pulisce palloni e prova a giocarli. Lo fa splendidamente quando intuisce le intenzioni di Berardi, gli legge in anticipo l’intenzione ed è un assist al bacio.

Frattesi (20’ st) 6,5 Recupero da centometrista ma soprattutto il gol del poker (il suo quarto nelle ultime tre presenze azzurre) valgono il voto in pagella.