Disastro Italia con la Svizzera: fuori da Euro 2024 in un modo disarmante. Le pagelle del Corriere dello Sport inchiodano anche gli interisti di Spalletti.

Bastoni 5 - Dovrebbe essere l’unica certezza in difesa, da solo non ci arriva.

Darmian 4,5 - Deve preoccuparsi di Ndoye, non è fluido come ci si aspetta, lo aiuta El Shaarwy. Stanco, sulle gambe.

Barella 4 - Va giù e toglie il respiro, una ginocchiata dietro la coscia sinistra, non è lui, neanche quello visto qui che è la metà di quello che conosciamo. Perde palloni, perde Freuler all’inizio dell’azione del’1-0, non ha la forza per rincorrerlo.

Frattesi (41’ st) sv