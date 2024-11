Bene Bastoni e Barella, sufficienti Frattesi e Dimarco: ecco le pagelle del Corriere dello Sport degli interisti impegnati ieri contro il Belgio.

Bastoni 6,5 - Chiude ovunque, diagonale, verticale, i suoi movimenti sono un moto perpetuo. Usa le buone e qualcosa meno quando c’è da tappare eventuali falle.

Frattesi 6 - Suo il primo tiro in porta del match, centrale. Si distingue anche come suggeritore, il pallone per Retegui è al bacio.

Dimarco 6 - Forse meno... Dimarco del solito, l’intesa con Bastoni e Barella è pressoché perfetta, è un cliché che funziona. Ma era un pelino sottotono.

Barella 6,5 - Deve ripescare movimenti e sensazioni che appartengono al suo Cagliari, non all’Inter. Il gol lo costruisce lui, rubando il pallone a centrocampo e ispirando Di Lorenzo.