"Lazio avvelenata, Inter annientata. Un’altra sentenza amara". Così il Corriere dello Sport apre le valutazioni degli uomini di Simone Inzaghi dopo Lazio-Inter, vinta amaramente dai biancocelesti. Poche, anche tra le colonne del quotidiano romano, le sufficienze: migliori tra tutti Skriniar e Dumfries (7). Il primo "provvidenziale su Zaccagni e Immobile. Un po’ ingolfato nel palleggio, ma è stato l’unico a uscire a testa alta", l'olandese "arrembante nel primo tempo, folgorante nel secondo: l’assist per Lautaro e un’incornata salvata da Provedel". Mezzo punto sotto l'unico "a sfuggire ai radar", nonché unico in gol dei nerazzurri, ovvero Lautaro (6,5). Sufficienza anche per Handanovic che nonostante si lasci folgorare da Luis Alberto e Pedro, salvata due volte su Immobile ed evita il poker nel finale: 6 per il capitano, al pari di Gagliardini, "incollato a Milinkovic, missione massacrante. Gli è rimasto addosso fin quando non è esploso", e di Dimarco. Nessun altro sopra il sei: 5,5 per Darmian, Barella, Gosens e Dzeko; solo un 5 per i vari De Vrij, Bastoni, Brozovic, Lukaku e soprattutto Inzaghi, il più 'importante' dei rimandati.