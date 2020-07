Dalle pagelle della Gazzetta dello Sport si fa fatica a comprendere come sia stato possibile che l'Inter abbia vinto contro il Torino molto più nettamente di quanto non dica il 3-1 finale, che comunque resta un punteggio lampante. Pochi voti brillanti sulla rosea per i nerazzurri: svetta Sanchez (7,5), seguito da Young (7) e Lautaro (7). E i voti alti finiscono già qui. Per il resto troviamo un 6,5 (Godin) e tutta una sfilza di 6 (De Vrij, D'Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Borja, Candreva, Biraghi e Skriniar). Bocciati Bastoni (5,5) e giustamente Handanovic (4,5). Conte si ferma al 6,5.

VIDEO - "VITTORIA MERITATA", MA QUALCUNO FA COMUNQUE ARRABBIARE TRAMONTANA...