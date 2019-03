Voti più o meno allineati a quelli di Gazzetta dello Sport e Tuttosport, quelli che il Corriere dello Sport ha riservato per gli interisti scesi in campo ieri nella fondamentale vittoria ottenuta ai danni della Spal. Ecco i giudizi nello specifico:

HANDANOVIC 6 Para un tiro telefonato di Fares e poi fa da spettatore.

CEDRIC 7 A destra spinge bene e mette in mezzo cross di qualità notevole Primo tempo arrembante, ma anche nella ripresa incide.

DE VRIJ 6.5 Dà fluidità all'impostazione, senza dimenticarsi di chiudere (bene) su Floccari e Petagna. Elegante e concreto.

MIRANDA 6 La frattura lo condiziona, ma va avanti fino all'intervallo senza rischiare niente. RANOCCHIA dal 1' st 6,5 Entra a freddo e lo fa da capitano, ovvero guidando con sicurezza la squadra. Qualche buon lancio e interventi decisi

DALBERT 6 Avanza e ci prova, anche se non sempre è preciso. Prima frazione deludente, meglio nella seconda quando è più continuo.

GAGLIARDINI 6 Prima tempo deficitario con errori in serie, un'ammonizione e varie amnesie. Si guadagna la sufficienza con il 2-0 che chiude il match e perché aiuta sui palloni alti.

BROZOVIC 5.5 Lo ha messo ko un infortunio alla coscia destra, ma fino a che era rimasto in campo non aveva brillato: meno preciso e più confuso del solito Candreva (42’ pt) 5.5 Tanti errori, troppi. La volontà non manca, ma non trova mai l'ultima giocata. Forse deluso per non essere stato titolare, fatica.

POLITANO 7 La rete che sblocca è la sua ed è assai pesante. Fino a quel momento non aveva sfondato, ma al momento giusto lascia il segno. Borja Valero (29’ st) 6 Va a fare il play davanti alla difesa per dettare i ritmi e ci riesce bene. Con lui la squadra è più ordinata.

JOAO MARIO 6 Trequartista senza la giocata giusta. Non ruba l'occhio, ma è applicato e porta la pressione. Fa ammonire due avversari e chiude mezzala.

ASAMOAH 6.5 Inizia esterno offensiva del 4-2-3-1, poi va a fare il mediano nello stesso modulo e chiude in crescendo nella difesa a tre. Prezioso.

MARTINEZ 7 Il Var gli toglie un gol, ma la sua gara è uno spettacolo per intensità, movimenti a capacità di subire falli. Partecipa all'1-0.

VIDEO - TRAMONTANA DALLA FURIA ALLA GIOIA: "CHIAMA" IL CAMBIO PER GAGLIARDINI, MA AL 2-0...