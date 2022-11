Ottavio Bianchi , ex tecnico di Napoli e Inter tra le altre, esalta il campionato dei partenopei dalle colonne di Tuttosport . "Napoli che sembra invincibile? Non sembra, è invincibile. Vince sempre, in casa e fuori senza differenza alcuna. Gioca bene, ha ottimi interscambi tra chi gioca di più e chi gioca di meno. È stato impressionante come sia riuscito ad ovviare all’assenza di un giocatore determinante come Osimhen. Non vedo una crepa. C’è perfetta unità d’intenti tra allenatore, società, squadra, tifosi e pure i mass media. C’è euforia, ma quella giusta".

Per contro "Milan, Inter, Juventus hanno parecchi problemi, di varia natura, e il divario in classifica è già diventato importante. Se, come si dice in gergo automobilistico, il Napoli non bucherà tutte e quattro le gomme, non vedo chi possa contrastarlo nella conquista del titolo. In questo momento non c’è proprio match. Il Mondiale? Quello in effetti può essere l’unico nemico per Spalletti. Mi sono però documentato e i componenti della rosa del Napoli impegnati in Qatar non fanno parte di Nazionali destinate ad andare lontano".