Come tutta l'Olanda, ieri sovrastata sul piano del ritmo dell'Ecuador, Denzel Dumfries non ha offerto la migliore versione di se stesso nella seconda partita giocata da titolare in Qatar. I tre principali quotidiani sportivi concordano sulla bocciatura dell'interista: la Gazzetta dello Sport non va oltre il 5 in pagella per le difficoltà denunciate contro Estupiñán, voto identico per Tuttosport che invece si concentra sulla sua prova nella metà campo avversaria: "ai margini della manovra oranje, soprattutto della fase d’attacco, in cui normalmente eccelle".