Otto gol in Serie B con la maglia del Sudtirol hanno attirato l'attenzione su Raphael Odogwu, 32enne attaccante che ha già segnato quest'anno otto reti nel campionato cadetto. "E’ un piccolo Lukaku, se non si fosse accontentato del suo strapotere fisico, con la sua tecnica sarebbe arrivato in B prima", dice oggi il suo tecnico Pierpaolo Bisoli dalle colonne della Gazzetta dello Sport.