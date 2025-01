Anche la Gazzetta dello Sport sottolinea gli errori importanti di Sozza in Inter-Milan di Supercoppa, senza comunque dare troppo risalto alla insufficiente direzione di gara dall'arbitro lombardo come invece accaduto in altre circostanze, anche recenti.

"Al 13’ e al 33’ (pt) due gialli mancanti: a Calhanoglu (su Musah) e a Theo che striscia il tendine d’Achille a Dumfries. Corretto il giallo a Mkhitaryan (6’ st) su Leao fuori area ma nell’avvio dell’azione c’è da sanzionare l’entrata sul piede di Asllani da parte di Morata. Al 27’ st Barella ammonito per entrata su Leao ma poi Thiaw non viene sanzionato per entrata praticamente identica su Barella: metro diverso".

Polemiche? Zero.