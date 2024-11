Tutto buono a livello arbitrale per quanto riguarda secondo e terzo gol nell'Inter. Quasi un copia-incolla, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, con Thuram che si inserisce centralmente ed entrambe le volte è tenuto in gioco da Bradaric.

Con il Verona in balia degli avversari, sale il nervosismo e Dawidowicz rischia il rosso: prende un giallo per una gomitata sulla schiena di Correa e dopo pochi minuti ferma fallosamente una ripartenza di Thuram. Colombo lo grazia.