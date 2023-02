Davide Massa ha arbitrato il suo primo derby di Milano in carriera con sicurezza. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport, spiegando nel pezzo dedicato alla moviola di Inter-Milan 1-0 che c'è solo un episodio dubbio: al 14' del primo tempo "è vero che non c’è incrocio fra le gambe di Gabbia e Dzeko, ma il difensore milanista spinge a due mani l’attaccante interista, quindi non si tratta esattamente di un contrasto “spalla a spalla”. Massa considera tutto “light” ma l’interrogativo resta".