Partita tutto sommato tranquilla quella di Cagliari, nonostante qualche punta di veleno dovuta in particolare all'atteggiamento di Mina. Con l'uscita del difensore nell'intervallo, anche quel motivo di nervosismo viene sopito e Doveri non ha difficoltà nel dirigerla.

La Gazzetta dello Sport isola alcuni avvenimenti da moviola. Nel primo tempo il contatto Luperto-Lautaro è fortuito e nasce fuori area, niente rigore per l’Inter. Minuto 64: Sommer in uscita anticipa Piccoli e poi lo tocca. Tutto regolare. Ok anxche il gol di Lautaro: Makoumbou si attarda e tiene in gioco tutti. Al 77’ ecco il braccio di Wieteska sopra la linea della spalla e scomposto: il rigore è ovvio.