La Gazzetta dello Sport giudica con un 6,5 la prestazione di Matteo Marchetti, arbitro di Inter-Atalanta. La partita è tranquilla e procede senza eccessivo agonismo e con due soli cartellini gialli che, secondo la rosea, vengono estratti "correttamente" dal direttore di gara: il primo è per De Roon (trattenuta prolungata su Thuram), il secondo per Retegui che commette fallo su Acerbi. In realtà in quest'ultimo episodio l'atalantino tocca il pallone e il cartellino è eccessivo. Nel finale annullato per fuorigioco il 5-0 di Dimarco: decisione giusta.