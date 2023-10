"Gol tutti regolari così come sarebbe stato da dare in presa diretta il rigore per il Bologna (Lautaro cintura Ferguson, sul quale si direziona la palla): ma Guida lascia correre dopo aver guardato il centro dell’area, serve il Var per sanare il tutto. Lautaro anche da giallo (mancato). Molti contrasti calcistici scambiati per falli o gialli, manca anche una ammonizione a Mkhitaryan".

Tutto qui, questa è la moviola della Gazzetta dello Sport per Inter-Bologna, nella quale si boccia l'arbitro con un sonoro 4,5. Nessun accenno all'inesistenza dell'angolo da cui genera il contatto Lautaro-Ferguson, nessun accenno all'intensità del contatto che sarebbe da valutazione di campo, nessun accenno allo sgambetto nell'altra area di De Silvestri a Mkhitaryan o alle tante svista del secondo tempo.