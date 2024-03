La Gazzetta dello Sport non ha dubbi e dedica ampio spazio alla decisione di Ayroldi, ribadita anche dopo OFR, di assegnare rigore all'Inter per l'intervento scomposto di Frendrup su Barella al 33' del primo tempo. Secondo la rosea, il penalty non c'è perché il genoano tocca il pallone prima del contatto con il nerazzurro. Ma non si era sempre detto che il contatto con il pallone non salvava automaticamente da un fallo? Mah...

Per il resto - come sottolinea la rosea - manca un giallo a Gudmundsson (su Asllani al 16’) e l’ammonizione di Lautaro (23’ st) è senza senso. Giusto annullare il gol a Vitinha per fuorigioco.