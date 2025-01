Altro giro, altro rigore mancante. Dopo Skorupski su Thuram e Ismajli su Lautaro, anche ieri all'Inter non è stato assegnato un netto tiro dal dischetto come conferma anche la moviola della Gazzetta dello Sport: "Al 3’, il pallone calciato da Lautaro viene intercettato con la mano destra da Baschirotto in area; braccio che si stacca dalla posizione sana e va verso il pallone, punibilità evidente col Var che però resta silenzioso (e poi arriva l’1-0)".

"Al 17’, vanno a contatto De Vrij e Krstovic col leccese che arriva prima sul pallone: giallo corretto; non è rosso per direzione dell’azione", si legge. Ok cancellare due gol per offisde all'Inter nel primo tempo. Corretto il rigore per l'uscita di Montipò su Frattesi.