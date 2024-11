Moviola del Corsport in sintesi: non c'era il rigore su Dumfries e nemmeno quello per il mani di Olivera. "Arbitro all’altezza della partita, Mariani (5,5), si perde però sul rigore: si direbbe rigorino, forse per qualcuno ai piani alti dell’AIA neanche quello. Peccato", si legge.

Il contatto Anguissa-Dumfries viene definito "leggero", ma taglia fuori il VAR secondo protocollo. " Un svista grave per un arbitro come lui". Su Olivera: "Contrasto in area fra Lautaro e Olivera, il pallone rimpalla fra i due e schizza sulla mano destra dell’azzurro: non punibile. Lo stesso Martinez vede tutto e non protesta (non che sia indicativo, ma aiuta a contribuire)". In realtà non c'è nessun contrasto e nessun rimpallo: Lautaro controlla e l'uruguaiano gliela sposta con la mano.