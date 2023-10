Manca un rigore al Benfica? Il Corriere dello Sport non la pensa così. "Contatto in area dell’Inter fra Barella e Neres, ultimo tocco è del giocatore portoghese ed infatti Makkelie revoca l’angolo. Il Benfica protesta però per il colpetto (non clamoroso, anche se c’è) di Barella sul polpaccio destro dell’avversario che, però, sembra già perdere l’appoggio quando arriva il contatto".

"Makkelie ha una lunga storia (non sempre felice) con le squadre italiane, anche ieri sera avrebbe potuto fare di più e meglio. Neres era più da rosso che da nulla (incredibile) - sottolinea il Corsport -. Dopo un contrasto a centrocampo fra Lautaro e Neres, quest’ultimo appoggia i tacchetti dello scarpino sinistro sulla faccia dell’argentino. Fosse stato violento, l’avrebbe sfigurato, l’involontarietà non è chiarissima. Makkelie sceglie il giallo, ma per Lautaro. Errore nell’errore, avesse espulso Neres nessuno avrebbe detto nulla (neanche il VAR)".