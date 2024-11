Secondo il Corriere dello Sport, Maria Sole Ferrieri Caputi limita i danni a San Siro (soprattutto grazie al VAR) e porta a casa una insufficienza lieve: 5,5.

Corrette, alla fine, tutte le decisioni prese dalla squadra arbitrale. Ci sta fischiare fallo a Dumfries per la spinta sulla spalla di Haps che poi tocca la palla con la mano in area. Poi è Sverko-show: prima fa rigore con la mano su tiro di Thuram, ma lo stesso francese era partito in offside avendo la punta del piede oltre Idzes a inizio azione; poi il difensore ospite insacca l'1-1 a tempo ormai scaduto, ma toccando prima la sfera di nuovo con la mano. Bravo Marini da Lissone. Giusto anche il fuorigioco di Dimarco, avanti di un ginocchio, che cancella l'1-0 di Mkhitaryan.