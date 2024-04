Carolina Morace parla a Tuttosport dopo la notizia della terna arbitrale tutta al femminile in vista di Inter-Torino. "Una notizia che fa piacere, un altro piccolo passo in continuità con la politica che Uefa e Fifa hanno adottato in questi anni per quanto riguarda l’arbitraggio femminile. Le donne arbitro sono cresciute in tutto il mondo, Ferrieri Caputi tra l’altro è una delle più brave: ha già esordito nella passata stagione in campionato".

"Ci siamo viste diverse volte, sia alla Domenica Sportiva sia all’ultimo incontro che è stato fatto tra gli arbitri Uefa a Lisbona dove sono stata invitata come esterna. Lei è una persona serissima, ha una grande passione per il suo lavoro", aggiunge Morace parlando di Ferrieri Caputi.