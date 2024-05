Repubblica cita Fabio Capello: "Non esistono partite che non contano niente, per una squadra che vuol vincere tutto".

Secondo quanto si legge oggi sul quotidiano, infatti, Inzaghi anche ieri si è arrabbiato e ha urlato durante il match con il Sassuolo, perso dai suoi come all'andata: unici due ko del campionato quasi perfetto.

Una frenata che ha effetti soprattutto statistici: si ferma a 34 il numero di partite consecutive in questo campionato - 42 considerato lo scorso - in cui l’Inter ha segnato almeno un gol. Vincendo le tre gare che mancano, i nerazzurri arriverebbero a 98 punti: sarebbe il record di sempre nella storia del club, uno più di Mancini, ma sfuma quota 100. E anche il primato di punti in trasferta.

Ma - come sottolinea Repubblica - I numeri che non cambiano il senso di una stagione eccezionale.