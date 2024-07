Junior Messias si prepara ad un'altra stagione con la maglia del Genoa. Intervistato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, inquadra la nuova annata iniziata in ritiro tornando indietro anche al passato campionato: "Cosa vedo quando guardo indietro? La consapevolezza di non aver fatto ancora nulla, sono un perfezionista e sto male quando non riesco a fare qualcosa al meglio, cerco di migliorare in ogni allenamento, in ogni partita. Poi certo, sento grande orgoglio per il percorso che ho fatto finora".

Ma cosa deve attendersi il Genoa dal campionato? "Squadre come Milan, Inter, Napoli, Juventus, Atalanta sono superiori a noi. Per il resto tutto si azzera, noi dobbiamo partire con la mentalità di chi si deve prima di tutto salvare e poi solo dopo iniziare a pensare a qualcosa di più. Se non avremo la mentalità giusta faticheremo molto. Il gruppo è forte, abbiamo il vantaggio di essere praticamente gli stessi dell’anno scorso. E poi abbiamo lo stesso allenatore, Gilardino, che conosciamo bene e che ci conosce bene. Sono vantaggi non da poco".