Dries Mertens, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Napoli e della nuova Serie A.

Cosa non ha funzionato a Napoli nell’ultima stagione?

"Non lo so, magari si è festeggiato troppo dopo lo scudetto (ride, ndr). In quel caso, sarebbe comprensibile: un evento del genere suscita entusiasmo, però bisogna saperlo gestire. Quando sono andato via, sentivo che sarebbe potuto accadere qualcosa di importante. Dopo anni di dominio della Juventus, in Italia non c’era più un’ammazza-campionato. E il Napoli era forte".

Oggi chi vede favorita per lo scudetto?

"L’Inter ha qualcosa in più degli altri. Secondo me vincerà di nuovo".

Il Napoli potrebbe provare a colmare il gap acquistando Lukaku. Sa che è il pupillo di Conte?

"Romelu è un grande amico e un ottimo calciatore. Vederlo a Napoli mi farebbe molto, molto piacere, perché con lui puoi puntare a vincere. Se mi ha chiesto una mano per prendere casa? No, penso non abbia bisogno di aiuto...".