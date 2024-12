Il Corriere della Sera riporta le parole di Bruno Megale, questore di Milano, che ieri ha fatto un primo bilancio del suo lavoro in città nei primi mesi di incarico. Megale ha parlato di quanto accaduto con l'inchiesta "Doppia Curva" e degli effetti conseguenti. "C’è adesso nelle condotte delle due tifoserie una discontinuità evidente. Da una sacca patologica, quale erano le attività degli ultras prima delle indagini, si è passati a una situazione che non può che giovare allo sport, con un possibile effetto domino anche sulle tifoserie di altri club in altre città".

I numeri indicano 127 i Daspo da stadio, 150 quelli fuori contesto, 122 i Daspo urbani e 138 i «Willy» legati alla microcriminalità.