Il lavoro sul mercato della Juventus per rafforzare la squadra comincia ad essere motivo di dibattito su cosa manchi ai bianconeri per entrare nella futura lotta scudetto. "La Juve sta diventando una squadra molto forte. Ci sono stati già ottimi acquisti come appunto Thuram e Douglas Luiz. Senza dimenticare un ottimo portiere come Di Gregorio che a Monza ha fatto molto bene - dice Alessandri Matri a Tuttosport -. L’aggiunta di Koopmeiners aiuterebbe ad alzare ulteriormente il livello. A Bergamo abbiamo visto tutti il valore dell’olandese. Ce ne sono pochi di centrocampisti così. Sa far tutto e segna quasi come un attaccante".

"I bianconeri - prosegue Matri - stanno crescendo molto e possono puntare a vincere il campionato, anche se al momento metto ancora l’Inter come favorita. I nerazzurri ripartono dalle certezze dello scorso anno e hanno aggiunto ottimi elementi come Zielinski e Taremi, migliorando ulteriormente il livello della rosa".

Inoltre ci sarebbe il Napoli di Conte. "Il mister è straordinario. Quando arriva, Conte riesce subito a trasmetterti la sua mentalità vincente. In particolare riesce immediatamente a entrarti dentro la testa e ti trascina. Lo dico per esperienza diretta; perché è successo con noi alla Juve e può fare la stessa cosa anche a Napoli. Conoscendolo bene, anche stando fermo Conte non è uno che non si aggiorna. Anzi, prepara sempre cose nuove. Sono convinto che anche tatticamente ci sorprenderà. Nel suo Napoli vedremo qualche novità... Lukaku? Sarebbe un grande colpo. Sono sicuro che Conte lo tirerebbe a lucido, rendendo Romelu di nuovo devastante. Se Lukaku sta bene, nel nostro campionato fa la differenza. Ha uno strapotere fisico che nessun altro attaccante possiede".