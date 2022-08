Tifosissimo della Fiorentina, Marco Masini giudica il mercato della Fiorentina e la possibile partenza di Milenkovic con un pizzico d'ironia. "Dipende da chi prendi - dice a Tuttosport -. Se prendi Beckenbauer allora… (ride). Sicuramente sostituire un giocatore così importante, un perno centrale della difesa a inizio campionato non sarebbe la cosa più giusta perché anche Beckenbauer dovrebbe inserirsi in certi meccanismi, in un certo modo di giocare di Italiano. Sarebbe più saggio tenerlo. Perché intanto se va via abbiamo imparato che va lì, alla Juventus... Bianconeri i più forti del campionato? Ora che si è fatto male Pogba direi l’Inter. Ma non si può sottovalutare il Milan. Chi vince comanda e al momento i campioni d’Italia in carica sono loro e poi c’è Pioli: un allenatore fantastico sotto il profilo umano ma anche sotto l’aspetto tecnico".