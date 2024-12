Dario Marcolin in carriera con Simone Inzaghi ci ha vinto uno scudetto: era la Lazio di Sven Goran Eriksson. L'ex centrocampista, oggi commentatore Dazn, ha parlato alla Gazzetta dello Sport proprio del suo ex compagno di squadra.

Marcolin, si potrebbe dire che è il miglior Inzaghi di sempre?

"Ha fatto un tremendo atto di forza, come l’anno scorso. La sua squadra si è mostrata spietata, ha dato l’idea di un autentico strapotere: non c’è dubbio che quella vista con la Lazio sia ancora la squadra da battere. Lo ripeto sempre a Simone, prima il 3-5-2 faceva pensare a qualcosa di bloccato, con lui è diventato un metodo offensivo, anzi ultra-offensivo. A me colpisce che i nerazzurri siano gli unici ad attaccare sempre con sei giocatori: due punte, due esterni, due mezzali e dietro ci sono Calha e anche Bastoni in regia".

Da quando è a Milano, Inzaghi in cosa è cresciuto di più?

"Nella capacità di trasferire il proprio pensiero ai giocatori, adesso all’Inter pensano tutti con una sola testa: ci sono soluzioni di gruppo senza perdere quelle individuali. Prendete, ad esempio, il gol di Dumfries di testa. Quella è una vittoria dell’allenatore perché prima l’olandese era solo un esterno a una dimensione e ora è un giocatore totale che fa tante cose. Simone lo ha migliorato, anzi lo ha proprio... “inzagato”".

Manca qualcosa per l’ultimo salto in Europa?

"Ormai sei lì lì anche in Champions, hai fatto una finale e tutti ti collocano sempre tra le migliori. Spesso la Coppa, però, è un gioco di incastri".

In questo contesto quasi perfetto colpisce, però, che tra i sei marcatori non ci sia Lautaro.

"Poi però vedi la sua prestazione e ti accorgi che al 90’ ancora pressava... Lui e Thuram sono come marito e moglie, si capiscono subito. Semmai il problema è che alle loro spalle ci sono attaccanti con caratteristiche diverse".