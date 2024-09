Luca Marchegiani commenta dalle pagine di Tuttosport quella che sarà la nuova Champions League. "È tutto nuovo e bisogna uscire dall’idea che abbiamo avuto fino ad ora perché, molto probabilmente, le squadre con cui ti giochi la qualificazione non sono quelle che affronti nella prima fase. Il fatto di non avere andata e ritorno con la stessa squadra dà comunque importanza al sorteggio perché è innegabile che ci siano campi più ostici e avversarie più difficili da affrontare in trasferta piuttosto che in casa, questo comunque non vale per i club di prima fascia che presentano una qualità tale da annullare il fattore campo".

"L’Inter - prosegue - è quella che parte con le maggiori chance di andare avanti, chiaro che sarebbe molto importante arrivare tra le prime otto, ma credo per un’italiana sia difficile piazzarsi così in alto. Detto questo l’Inter, per il livello di calcio che ha dimostrato di aver raggiunto e anche per l’esperienza della finale di due anni fa, mi sembra tra le nostre la squadra più competitiva".