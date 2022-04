"Mercoledì, nella gara di Bologna, i nerazzurri potrebbero consolidarsi in vetta, in quel caso al di là dei risultati poi ottenuti dagli avversari. Padrona del proprio destino, come si dice - ricorda Marani -. L'Inter può dire di avere mantenuto le promesse, mentre i rimpianti di Allegri non possono che essere grandi. Dall’altra parte sorride invece Simone Inzaghi. Lo fa a suo modo: composto, misurato, senza mai eccessi. Non è la rockstar Mourinho, ieri applaudito e inneggiato a lungo dai vecchi tifosi, e non è il caterpillar Conte, che trascinava le folle come Mou. Inzaghi non evoca il rumore dei nemici, modera le parole e non si atteggia mai a vittima. In campo ha ridato vigore all’Inter, specie dal rientro di Brozovic giusto quattro partite fa, con il connazionale Perisic pietra angolare della stagione. Sono ammirevoli la discrezione, l’eleganza e il rispetto con cui si pone verso gli interlocutori. Il bello di Simone. Ha dimostrato di essere pure resiliente. Contro la Juventus è arrivato nella fase più critica possibile, con il futuro messo in discussione. Invece a Torino ha svoltato, uscendo più forte. Senza strilli o strepiti, ma con i punti".