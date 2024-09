Il tema del nuovo stadio di Inter e Milan continua a coinvolgere l'opinione pubblica e tanti ex del mondo nerazzurro. Bolla tutta l'operazione come un "errore abominevole" Andrea Mandorlini, ex libero dell'Inter di Giovanni Trapattoni raggiunto da Il Giorno-Milano: "Non giocare più a San Siro? Penso sia abominevole, uno dei più grossi errori che si possano fare. Non ci posso credere, San Siro è la culla del calcio italiano e milanese, è la Scala del calcio: mi auguro che non succeda":