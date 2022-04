Il calciomercato della Juventus sembra concentrarsi su due giocatori accostati negli scorsi mesi anche all'Inter: Giacomo Raspadori e Davide Frattesi, particolarmente il secondo è stato spesso inserito nei discorsi sui nerazzurri. "Raspadori può diventare molto forte ma, per me, alla Juve può giocare solo dietro a una punta nel 4-2-3-1, non può fare l’esterno. Allo stesso modo, Frattesi può giocare in un centrocampo a due però, se un club lo prende, deve usarlo da mezzala, ruolo in cui è devastante", ha commentato Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, alla Gazzetta dello Sport.