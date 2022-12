Rabah Madjer è conosciuto come "Il tacco di Allah", per il gol (di tacco ovviamente) segnato nella finale di Coppa dei Campioni vinta nel 1987 dal Porto contro il Bayern Monaco. Nel 1988 era in procinto di passare ai nerazzurri. "Era l’Inter di Matthaeus e Brehme. Trapattoni era venuto ad Algeri, dopo la mia firma a Milano col presidente Pellegrini. Tutto fatto: tre anni di contratto, tradotto in francese - racconta oggi a La Repubblica -.