A qualche settimana dalla pazzesca finale olimpica di fioretto di Parigi 2024, dove un paio di assurde decisioni del giudice di gara lo hanno privato di una sacrosanta medaglia d'oro, lo schermidore pisano Filippo Macchi si confessa ai microfoni di SportWeek. Parlando dei suoi progetti sportivi e non solo, come la possibile proposta di matrimonio alla fidanzata Giulia, magari in caso di oro alle Olimpiadi di Los Angeles, e del rapporto con gli altri sport: "Tifo Pisa e simpatizzo per l'Inter. La squadra di papà. Mamma è romanista, come Giulia. Insomma, un bel caos. E poi c'è il basket, il mio idolo era ed è Kobe Bryant".