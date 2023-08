In un'intervista a Tuttosport, Manuel Locatelli prova a spiegare perché la Juventus può diventare una rivale per Napoli, Milan e Inter nella corsa tricolore in un'annata senza coppe europee. "Chiaro che provare a lottare per lo scudetto è un obiettivo che ci poniamo: siamo in una fase un po’ di ricostruzione, però abbiamo le idee chiare su cosa dobbiamo raggiungere in questa stagione. Senza dubbio tornare in Champions League, per un club come la Juventus, è fondamentale. E poi sognare non costa nulla...».