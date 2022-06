Qual è il segreto per scovare un talento?

"Andare in giro, vedere partite su partite. La tecnologia aiuta, non c’è dubbio, ma un giocatore va visto dentro uno stadio: come si muove, che carattere ha, come usa i piedi. Io qualche anno fa stavo via mesi, giravo il mondo: avrò visto centinaia di partite".

Il più forte che ha visto da giovane?

"Aguero. Ero in Argentina, lavoravo per il Chelsea e lui aveva 16 anni. L’ho segnalato, ci hanno lavorato su, ma per la legge sugli extracomunitari che c’era allora non se ne fece niente".

Talenti italiani che le piacciono?

"Miretti della Juventus ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore vero. E anche Casadei dell’Inter ha il potenziale per essere un top".