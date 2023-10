"Ci sono quattro squadre da scudetto e nessuna che oggi si stacca dalle altre: Milan, Juve, Inter e anche il Napoli che, per me, resta nel gruppo di testa. Oggi non scelgo". Lo dice Marcello Lippi, intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport in vista del weekend di campionato.

Però, da mito juventino, le chiedo: com’è questa Juve?

"Forte, quadrata, protagonista, convinta. Se le manca un giocatore o due, non è un problema".

E infatti Marotta s’è premurato di indicarla come favorita, davanti anche all’Inter. Alta diplomazia?

"E se magari ne fosse convinto? Uno non deve nascondersi per forza e Marotta conosce bene l’ambiente juventino. L’Inter è solida ma la Juve c’è sempre".