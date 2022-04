Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Alessandro Costacurta inquadra con parole chiare la lotta al titolo in Serie A. "Diciamo che in Serie A nulla è scontato - sottolinea l'ex difensore -. Milan, Inter, Napoli sono tutte squadre non perfette. Così ogni weekend capita qualcosa di sorprendente. E questo è positivo in un certo senso. D’altra parte, se vogliamo sognare di tornare grandi abbiamo bisogno di formazioni più solide. In Inghilterra City e Liverpool quasi vincono sempre perché sono le più forti. Da noi il Milan non batte il Bologna, il Napoli fatica con l’Udinese, l’Inter perde in casa con il Sassuolo. Squadre imperfette, appunto. Questo significa che non andranno mai troppo avanti in Europa".