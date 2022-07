"Napoli da scudetto? Io me lo auguro e ci spero per tutti i miei amici napoletani. Ma per farlo occorre che De Laurentiis dia continuità alla squadra". È il pensiero espresso oggi da Rudy Krol nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. "Guardate anche Manchester City e Psg: da anni spendono e cambiano tantissimo ma la Champions League non riescono a vincerla - prosegue -. E allora dico: una cosa è per Spalletti cambiare qualcosa e continuare a costruire; un’altra dover ricominciare tutto daccapo. Servono giocatori di qualità e per l’appunto continuità nel progetto. Il presidente De Laurentiis dovrebbe ascoltare di più l’allenatore e il direttore sportivo".