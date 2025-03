Alla vigilia del match tra Italia e Germania, il quotidiano Il Messaggero ha intervistato l'ex attaccante dell'Inter Jürgen Klinsmann, che si sbilancia in un pronostico sul doppio confronto di Nations League: "Pari a Milano e un gol in più per la Germania al ritorno. L'Italia ha una difesa forte e con Jamal Musiala dall'altro lato tutto è possibile. Un giocatore per squadra? Scelgo Musiala e Nicolò Barella dell'Inter. La sua analisi passa poi al momento del calcio italiano: "Periodo molto interessante visto da fuori, ci sono tante società in mano a investitori stranieri. C'è la speranza che si lavori di più per le infrastrutture, gli stadi e per prendere più giocatori di qualità e rendere più forte la Serie A. Ci vorrebbe un Europeo o un Mondiale per dare la spinta".

Capitolo Inter: può arrivare in fondo alla Champions League? "Sì, perché ha una rosa fortissima che ha messo insieme negli ultimi anni in modo straordinario. Tocca ai giocatori, se hanno grinta e mentalità possono farcela. Per vincere un torneo come la Champions ci vuole chi vuole prendere in mano la situazione. Lo Scudetto? Spero lo vinca l'Inter, ma sono anche un po' tifoso dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini perché mi piace il suo modo di giocare tutto aggressivo. È da ammirare per quanto fatto negli ultimi anni". Poi gli viene chiesto qual è stato il compagno più forte col quale abbia mai giocato e lui svela: "Lothar Matthäus, anche se abbiamo litigato molto a livello personale. Sul campo era il più forte".

